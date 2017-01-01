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البرلمانيون المغاربة ضد « البوانتاج »

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 02:14 البرلمانيون المغاربة ضد « البوانتاج » | بوليتيك
البرلمانيون المغاربة ضد « البوانتاج »
سيكون على موظفي مجلس المستشارين الخضوع خلال الشهر القادم لعملية ضبط الحضور والغياب وذلك عن طريق « البوانتاج »، وحسب يومية الأحداث المغربية التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فإن

شوف تيفي

 

سيكون على موظفي مجلس المستشارين الخضوع خلال الشهر القادم لعملية ضبط الحضور والغياب وذلك عن طريق « البوانتاج »، وحسب يومية الأحداث المغربية التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء فإن قرار مكتب الغرفة الثانية بالإعتماد على آليات ضبط توقيت حضور وخروج الموظفين سيرى النور قريبا.

هذا القرار لاقى اعتراضا كبيرا من قبل البرلمانيين وموظفي المجلس، حيث قال البعض على أن المهام المُخولة لهم لا تنجز داخل البرلمان فقط.

وحسب ذات المصدر فإنه كان على مكتب المجلس أن يأخد بعين الإعتبار فشل العمل بهذه التقنية في مجلس النواب حيث سبق وأن اعتمدها في فترة سابقة من الولاية التشريعية السابقة.

 

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