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دولة أوروبية أخرى تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 00:55 دولة أوروبية أخرى تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة..وهذه هي التفاصيل | دولي
دولة أوروبية أخرى تسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة..وهذه هي التفاصيل
أعلن مستشار النمسا، اليوم الاثنين، أنه سيسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة، كجزء من برنامج حكومي واسع يهدف إلى مواجهة التحدي الذي يفرضه اليمين المتطرف،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

 ''شوف تيفي''

 أعلن مستشار النمسا، اليوم الاثنين، أنه سيسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة، كجزء من برنامج حكومي واسع يهدف إلى مواجهة التحدي الذي يفرضه اليمين المتطرف،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة بأن المستشار كريستيان كيرن، قال بعد موافقة الوزراء على برنامج الحكومة الجديد الذي سينفذ في الأشهر ال18 المقبلة ''النقاب الذي يغطي كامل الوجه سيمنع في الفضاءات العامة''.
وأضاف كيرن كذلك بأنه أراد تجنب إعطاء 600 ألف مسلم يعيشون في النمسا الشعور بأنهم ليسوا جزءا من مجتمعنا، مشيرا إلى أن البرنامج الذي يقع في 35 صفحة، يتضمن أيضا تشديد المراقبة والإجراءات الأمنية، ويجبر المهاجرين الذين منحوا حق الإقامة على توقيع ''عقد اندماج'' و''إقرار بالقيم''.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية، خرجت سابقا بقرارات مشابهة منعت من خلالها المسلمات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

 

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