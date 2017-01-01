بالفيديو...زعماء الأحزاب السياسية يعلقون على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿

مباشرة بعد إعلان عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، عبر كل من امحند العنصر ونبيل بن عبد الله عن ابتهاجهم الكبير بقرار قبول عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي، مهنئين الملك محمد السادس والشعب المغربي

شوف تيفي



مباشرة بعد إعلان عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، عبر كل من امحند العنصر ونبيل بن عبد الله عن ابتهاجهم الكبير بقرار قبول عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي، مهنئين الملك محمد السادس والشعب المغربي عن القرار الذي وصفوه بالتاريخي والمهم.

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح 'لشوف تيفي'' بمناسبة إعلان عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، أن الملك محمد السادس هوصاحب القرار التاريخي، حيث قام بزيارات ماراطونية لعدد من الدول الإفريقية، ليس للمجاملة فقط وإنما زيارات ذات طابع إقتصادي وسياسي وإنساني كذلك.

وهنأ امحند العنصر الشعب المغربي بعد العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي مصرحا بأنه قرار طال إنتظاره منذ إنسحاب المغرب على خلفية قبول عضوية الكيان الوهمي، ''الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية''، التي أسستها بعض الدول ''سامحها الله'' حسب تعبير زعيم حزب الحركة الشعبية.

وفي ذات السياق حيا نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية الملك محمد السادس على إستماتثه ، بكونه صاحب الفكرة والقرار، وحرصه الشديد عبر زياراته الماراطونية لعدد من الدول الإفريقية لضمان عودة المغرب لمكانته الطبيعية والريادية داخل منظمة الإتحاد الإفريقي.

وأضاف بن عبد الله، أن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي هو إنتصار كبير في إطار المعركة التي يقودها المغرب لسيادته على كامل أراضيه، حيث شكر بن عبد الله الملك محمد السادس الذي استطاع بتبصره إعادة المغرب إلى مكانه الطبيعي، منوها بأصدقاء المملكة من زعماء الدول الإفريقية الذين دافعوا عن المغرب للعودة إلى الإتحاد الإفريقي.





