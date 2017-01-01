بالفيديو..مقتل عنصرين من أفراد طاقم فرقاطة سعودية وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لزوارق تابعة لميلشيات حوثية ﻿

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل عنصرين من أفراد طاقم فرقاطة سعودية وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم ''إرهابي لثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية على فرقاطة

شوف تيفي:وكالات

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل عنصرين من أفراد طاقم فرقاطة سعودية وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم ''إرهابي لثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية على فرقاطة سعودية'' غرب ميناء الحديدة اليمني.

وأوضحت قيادة التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ''الفرقاطة السعودية التي كانت تقوم بدورية مراقبة في المنطقة قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة، إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة الفرقاطة، ما نتج عنه استشهاد اثنين من أفراد طاقم الفرقاطة وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة''.

وأضافت القيادة أن الفرقاطة السعودية ''واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات''، فيما ''واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة وتعقبها''.

وأكدت قيادة التحالف أن استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق لعملياتها الإرهابية يعد تطورا خطيرا من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.