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مسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصرية

بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 00:14 مسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصرية | دولي
مسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصرية
بسبب ما أطلق عليه النزعة العنصرية والتي تسبب فيها الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ضد المسلمين، قامت جماعات من المسلمين اليوم الإثنين بأداء فريضة الصلاة في مطارات أمريكا.

شوف تيفي

 بسبب ما أطلق عليه النزعة العنصرية والتي تسبب فيها الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ضد المسلمين، قامت جماعات من المسلمين اليوم الإثنين بأداء فريضة الصلاة في مطارات أمريكا.

 وبهذا الخصوص، أفاد أحد الباحثين في مقارنة الأديان، أن هؤلاء المسلمون يتحدون قرارات ترامب العنصرية، من خلال الصلاة بالمطارات الأمريكية.

وأَضاف ذات الصدر على أن مطارات أمريكا أصبحت كالمساجد حيث أنه من صفات الدين الإسلامي الإنتشار.

هذا وقد لاقت صور المسلمين وهم يصلون بالمطارات الأمريكية إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر، أن ترامب كان قد خرج بقرار مؤخرا يفيد بمنع المسلمين من دخول أمريكا، ما جعل الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب

 مسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصريةمسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصريةمسلمون يصلون بالمطارات الأمريكية ردا على قرارات ترامب التي وصفوها بالعنصرية

 

 

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