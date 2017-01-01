حصري...الملك محمد السادس سيحضر الجلسة الختامية للاتحاد الإفريقي وسيلقي خطابا من قلب مقر الاتحاد بإثيوبيا ﻿

كشفت مصادر إعلامية، من العاصمة الإثيوبية ''أديس أبابا''، أن الملك محمد السادس سيلقي غدا خطابا أمام زعماء الدول الإفريقية الحاضرين للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، بعد يوم واحد فقط على إعلان عودة المغرب

شوف تيفي





كشفت مصادر إعلامية، من العاصمة الإثيوبية ''أديس أبابا''، أن الملك محمد السادس سيلقي غدا خطابا أمام زعماء الدول الإفريقية الحاضرين للقمة 28 للإتحاد الإفريقي، بعد يوم واحد فقط على إعلان عودة المغرب رسميا للمنظمة القارية



وأفادت ذات المصادر، أن الملك محمد السادس سيحضر للجلسة الختامية للقمة الإفريقية، حيث سيوجه خطابا للزعماء الأفارقة الحاضرين بالقمة، والذين وافقوا بالأغلبية على عودة المغرب، بعد 32 سنة على إنسحاب المغرب في الدورة 20 بأديس أبابا، إحتجاجا على قبول عضوية البوليساريو.

وأعلن بشكل رسمي اليوم الإثنين في إفتتاح القمة الإفريقية 28 من طرف رئيس الإتحاد الإفريقي عن قبول عضوية المغرب رسميا .



وحصل المغرب بعد فرز الرسائل الجوابية لقادة الدول الإفريقية على موافقة 39 دولة عضوة في الإتحاد الإفريقي الذي يتكون من 54 دولة، حيث شهدت جلسة مناقشة طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، سجالا ونقاشا حادا بين أصدقاء المغرب، وأعداء الوحدة الترابية للمملكة.



