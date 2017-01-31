حصري..الضحية الجزائري في مجزرة ''كيبيك'' أستاذ جامعي و ''شوف تيفي'' تنفرد بنشر صور و وظائف الضحايا العرب. ﻿

أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الضحية الجزائري الذي لقي حتفه في الهجوم الدموي بإقليم ''كيبيك'' بكندا , هو أستاذ جامعي في جامعة '' لافال'' ويدعى ، خالد بلقاسمي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الضحية الجزائري الذي لقي حتفه في الهجوم الدموي بإقليم ''كيبيك'' بكندا , هو أستاذ جامعي في جامعة '' لافال'' ويدعى ، خالد بلقاسمي.

و ذكرت ذات المصادر أن الضحية أستاذ باحث في شعبة '' الأرض والهندسة الغذائية'', و هو حاصل على شهادتين للدكتوراه في الهندسة الكيميائية وفقا لسيرته الذاتية التي نشرها معهد التغذية والأغذية الوظيفية، حيث كان عضوا فيها, وهو مثال للأسماء العربية المثقفة الناجحة و التي هاجرت للدراسة و البحث العلمي بكندا.

الحادث الارهابي كذلك , أودى بحياة بقال جزار مغربي الجنسية يدعى قيد حياته ,''عز الدين سفيان''، كما أكد نائب رئيس المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك '' محمد العبيدي'', و كان محل البقالة الذي يعمل به على بعد 900 متر من المسجد الذي تعرض للهجوم.



التونسي'' أبو بكر تهبتي '' لقي مصرعه كذلك خلال هذا الهجوم ,و كان يعمل كقائد فريق في الأعمال التجارية متزوج و له ثلاث اطفال بنتين و طفل ، الأسرة وصلت إلى كيبيك في عام 2012، و عمل بها بالتدريب الصيدلي في منطقة ''سانت فوي''.

وكان مسجد في مدينة ''كيبيك'' قد تعرض ليلة أمس الأحد لهجوم دموي مسلح استهدف مسجد المدينة أثناء تأدية صلاة العشاء.





