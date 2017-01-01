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صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 22:57 صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص | حوادث و حقوق
صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص
صادم.. شخص يقتل أطفاله الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص

شوف تيفي

اهتزت مصر اليوم الاثنين على وقع خبر صادم ،بعدما أقدم زوج على قتل أبنائه الخمسة وزوجته وشقيقته بالرصاص، وذلك بقرية فاو قبلي الواقعة بمحافظة قنا جنوب مصر.

الجاني البالغ 42 عاما،و حسب وسائل إعلام مصرية ،أطلق حوالي 90 رصاصة من بندقيته على أبنائه الخمسة وكذا زوجته وشقيقته.

وحسب ذات المصادر ، فإن المدعو محمد.ص.ع. قام بحركات غير مفهومة لحظة التحقيق معه من طرف الشرطة، حيث كان يضحك بهستيرية بالإضافة على أنه أدلى بتصريحات غير مفهومة حول جريمته الشنعاء.

 

 

 

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