 سكوب..هذا جديد سرقة كيم كاردشيان بباريس وزعيم العصابة المغربي الملقب بـ ''بلكبير'' ﻿
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سكوب..هذا جديد سرقة كيم كاردشيان بباريس وزعيم العصابة المغربي الملقب بـ ''بلكبير''

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 22:38 سكوب..هذا جديد سرقة كيم كاردشيان بباريس وزعيم العصابة المغربي الملقب بـ بلكبير | ثقافة و فنون
سكوب..هذا جديد سرقة كيم كاردشيان بباريس وزعيم العصابة المغربي الملقب بـ ''بلكبير''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها من باريس بأن العقل المدبر لعملية سرقة نجمة الواقع الأمريكية بالعاصمة الفرنسية نهاية العام الماضي، هو مغربي يدعى ''عمر أيت.ك''، وهو ملقب بين أصدقائه بـ ''بلكبير''، ويبلغ من

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها من باريس بأن العقل المدبر لعملية سرقة نجمة الواقع الأمريكية بالعاصمة الفرنسية نهاية العام الماضي، هو مغربي يدعى ''عمر أيت.ك''، وهو ملقب بين أصدقائه بـ ''بلكبير''، ويبلغ من العمر حوالي 70 سنة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن هذا المغربي وأفراد العصابة، قاموا فور تنفيذ سرقتهم بتهريب مجوهرات الفنانة كيم كارشيان إلى بلجيكا، حيث تم صهرها وبيعها في أحد الأسواق، باستثناء خاتمها الذي لم يتم التخلص منه.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا، بأن المغربي والموقوفون المتورطون في هذه العملية، تم إيداعهم بسجن فلوري بباريس إلى غاية انتهاء التحقيق معهم.

 

 

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المغرب شوف تيفي كيم كارشيان نجمة الواقع العصابة

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