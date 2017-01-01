عاجل: هذا ما يقوم به الملك محمد السادس في هذه الأثناء بالعاصمة الإثيوبية بعد عودة المغرب لكنف الاتحاد الافريقي ﻿

بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا، شوهد الملك محمد السادس يتجول في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

شوف تيفي:

بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا، شوهد الملك محمد السادس يتجول في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

و قد ظهر الملك محمد السادس، حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' يتجول ببدلة رياضية بدون بروتوكول ،مباشرة بعد وقوفه على استرجاع المقعد المغربي في منظمة الاتحاد الافريقي.



هذا و قد أيدت أغلبية ساحقة من الدول الإفريقية عودة المغرب لكنف الاتحاد بعدما عبرت 39 دولة عن دعمها لعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.