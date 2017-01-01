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عاجل: هذا ما يقوم به الملك محمد السادس في هذه الأثناء بالعاصمة الإثيوبية بعد عودة المغرب لكنف الاتحاد الافريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 21:59 عاجل: هذا ما يقوم به الملك محمد السادس في هذه الأثناء بالعاصمة الإثيوبية بعد عودة المغرب لكنف الاتحاد الافريقي | بوليتيك
عاجل: هذا ما يقوم به الملك محمد السادس في هذه الأثناء بالعاصمة الإثيوبية بعد عودة المغرب لكنف الاتحاد الافريقي
بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا، شوهد الملك محمد السادس يتجول في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

شوف تيفي:

بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا، شوهد الملك محمد السادس يتجول في شوارع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

و قد ظهر الملك محمد السادس، حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' يتجول ببدلة رياضية بدون بروتوكول ،مباشرة بعد وقوفه على استرجاع المقعد المغربي في منظمة الاتحاد الافريقي.

هذا و قد أيدت أغلبية ساحقة من الدول الإفريقية عودة المغرب لكنف الاتحاد بعدما عبرت 39 دولة عن دعمها لعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس أديس أبابا الاتحاد الافريقي

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