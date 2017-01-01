الرئيس السينغالي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ﻿

أشاد الرئيس السينغالي ماكي سال بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المملكة ''في مكانها الطبيعي داخل إفريقيا''.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أشاد الرئيس السينغالي ماكي سال بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المملكة ''في مكانها الطبيعي داخل إفريقيا''.

وقال الرئيس السينغالي في تصريح للصحافة ''إننا سعداء للغاية باستقبال المغرب اليوم داخل الاتحاد الإفريقي''.

وأضاف '' إن الأسرة (الإفريقية) ستتوسع، وهو أمر يجب الإشادة والاحتفاء به''، مشيرا إلى أن المملكة المغربية ''بلد إفريقي رائد تمكن من تطوير علاقات الثقة مع أغلب البلدان''.

وأيدت أغلبية ساحقة من الدول الإفريقية عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا. وفي هذا السياق عبرت 39 دولة عن دعمها لعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي.