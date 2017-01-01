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خبر صادم يهز العالم الفني..انتحار ممثل مشهور عبر البث المباشر بالفايسبوك

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 21:15 خبر صادم يهز العالم الفني..انتحار ممثل مشهور عبر البث المباشر بالفايسبوك | ثقافة و فنون
خبر صادم يهز العالم الفني..انتحار ممثل مشهور عبر البث المباشر بالفايسبوك
خبر صادم يهز العالم الفني..انتحار ممثل مشهور عبر البث المباشر بالفايسبوك

شوف تيفي:

غي خبر صادم،كشفت الصحيفة البريطانية ''ديلي ميل،أن النجم الأمريكي فريدريك جاي ،وضع حدا لحياته بطريقة صادمة، حيث قام بالانتحار وبث عملية انتحاره عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

هذا وقد أعلن جاي، البالغ 33 عاماً ، لكل متابعيه عبر خدمة البث المباشر على الفيسبوك أنه قرر الانتحار ثم قام بإطلاق الرصاص في رأسه ليفارق الحياة على الفور.

كما قامت إدارة موقع الفيسبوك لاحقا بحذف مقطع الفيديو لما يحتويه من مشاهد عنف تخالف سياسة الموقع، عدا عن الصدمة الكبيرة التي أصابت متابعيه بسبب الفيديو.

يذكر أنه تم القبض مؤخراً على جاي بتهمة ''الاعتداء الجنسي'' وخرج من القضية بكفالة 100 ألف دولار ليصدم متابعيه والعالم بعد ذلك بانتحاره بهذه الطريقة الصادمة.

 

 

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