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بالصور..برج إيفل يُطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 21:03 بالصور..برج إيفل يُطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا | دولي
بالصور..برج إيفل يُطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا
قررت فرنسا، في تضامنها مع عائلات ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا، إطفاء جميع الأضواء التي تنير برج ''إيفل'' بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

قررت فرنسا، في تضامنها مع عائلات ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا، إطفاء جميع الأضواء التي تنير برج ''إيفل'' بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت العديد من الدول ومن بينهما فرنسا، قد أدانت هذا الاعتداء المسلح على مسجد المركز الثقافي الإسلامي بباريس، والذي قتل خلاله 6 أشخاص من بينهم مغربي.

تجدر الإشارة إلى أن منفذي الهجوم الدموي هما كندي يدعى الكسندر بسونيت، ومغربي يدعى محمد خدير واللذين يدرسان في جامعة ''لافان''.

.برج إيفل يُطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا.برج إيفل يُطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح على مسجد بكندا

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المغرب شوف تيفي ضحايا مسجد كندا العاصمة الفرنسية المركز الثقافي الإسلامي محمد خدير

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