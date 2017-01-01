النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة من قلب أديس أبابا، أنه مباشرة بعد إعلان الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي، الغيني ألفا كوندي، عن عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، حتى بدأ أعضاء من وفد

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة من قلب أديس أبابا، أنه مباشرة بعد إعلان الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي، الغيني ألفا كوندي، عن عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، حتى بدأ أعضاء من وفد البوليساريو بالانسحاب من الجلسة المغلقة، وعلامات الغضب ترتسم على وجوههم.. بينما الوفد المغربي، تقول المصادر ذاتها، فقد غمرته فرحة عارمة، حيث أطلقوا العنان للفرح والعناق وإطلاق الزغاريد، للانتشاء بهذا الانتصار الكاسح، قبل أن ينخرطوا جماعيا في ترديد النشيد الوطني بصوت جهوري موحد، إعلانا بدخول الاتحاد من أوسع أبوابه.

في مقابل هذا الانتصار والفرح، تقول المصادر نفسها، انطلقت بعض الابتسامات المحتشمة من الوفد الجزائري جراء هذه الكبوة التي حصدوها من هذه المعركة الحاسمة. أما وفد جنوب إفريقيا، فقد ظهر على أعضائه بعض الامتعاض، خصوصا وأنهم قادوا معركة قوية ضد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.





