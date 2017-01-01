إثيوبيا...أعداء المغرب يرضخون للديموقراطية ويقبلون عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿

إنتهت الجلسة المغلقة الثانية لرؤساء الدول الإفريقية ب''أديس ابابا''قبل قليل، بإعلان الموافقة على عودة المغرب بشكل رسمي لحضن الإتحاد الإفريقي بعد جدال كبير بين رئيس الإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي



إنتهت الجلسة المغلقة الثانية لرؤساء الدول الإفريقية ب''أديس ابابا''قبل قليل، بإعلان الموافقة على عودة المغرب بشكل رسمي لحضن الإتحاد الإفريقي بعد جدال كبير بين رئيس الإتحاد الإفريقي.

ورغم العراقيل الكبيرة لأعداء المغرب ووحدته الترابية، فقد صوتت أكثر من 39 دولة إفريقية على عودة المغرب فورا، و 14 دولة أخرى أبدت بعض التحفظات، فيما رفضت ما يسمى ''بالجمهورية العربية الصحراوية '' الوهمية عودة المغرب بشكل منفرد، أضحك باقي أعضاء المنظمة الإفريقية.

وكشفت مصادر من داخل الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء بالمنظمة، أن طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي عرف نقاشا وجدالا مستفيضا، حيث حاولت بعض الدول المعادية للوحدة الترابية للمغرب، التأثير على باقي الأعضاء لرفض عودة المغرب، لكن الدول الصديقة للمغرب عارضت الدول المعادية لمصالح المملكة، وطالبت بتطبيق الديموقراطية عبر فرز الرسائل الجوابية للدول الأعضاء بالمنظمة والتي أعطت المغرب أكثر من الأصوات الواجب توفرها بل إقترب المغرب من قبول جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وجاء القرار الأخير لمنظمة الوحدة الإفريقية بتصويت الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، إستجابة للنداء الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش من العاصمة السنغالية دكار، وكذا الزيارات الأخيرة لبعض الدول الإفريقية، حيث حسمت الدبلوماسية القوية للملك في عودة المغرب للإتحاد الإفريقي بعد أكثر من 32 سنة على الإنسحاب.





