انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم مغاربة ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' الخاصة من مدينة كيبيك الكندية أن واحد من القتلى الذين قضوا في الهجوم المسلح الذي شهده مسجد يوم الأحد ، هو من جنسية مغربية ويتعلق الأمر بتاجر يملك محلا لبيع المواد الغذائية يدعى

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



كشفت مصادر "شوف تيفي" الخاصة من مدينة كيبيك الكندية أن واحد من القتلى الذين قضوا في الهجوم المسلح الذي شهده مسجد يوم الأحد ، هو من جنسية مغربية ويتعلق الأمر بتاجر يملك محلا لبيع المواد الغذائية يدعى قيد حياته عزالدين وهو اب لـ4 أطفال أكبرهم يبلغ 15 سنة، كما توفي في الحادث كذلك مواطنان جزائريان واحد منهما هو امام المسجد حسب ما شيع إضافة الى مواطن يحمل الجنسية التونسية و موطنين من جنسية افريقية يعتنقان الدين الإسلامي.

و أضاف المصدر أن ثلاث مصابين آخرين يرقدون في مستشفى المدينة في وضع صحي حرج للغاية , فيما غادر الباقون المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وكان الأمن الكندي قد كشف في وقت سابق هوية منفذي الهجوم الدموي على مسجد في مدينة ''كيبيك'' هو مواطن كندي من نفس المدينة بالإضافة الى موطن مغربي يدرس رفقة المنفذ الثاني في جامعة ''laval'' الكندية, إثر هجوم مسلح استهدف مسجد المدينة أثناء تأدية مصليه صلاة العشاء.





