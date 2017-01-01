 انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم مغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد | بوليتيك

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من

إثيوبيا...أعداء المغرب يرضخون للديموقراطية ويقبلون عودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

إثيوبيا...أعداء المغرب يرضخون للديموقراطية ويقبلون عودة المغرب للإتحاد الإفريقي

انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد كيبيك الكندية من بينهم مغاربة | دولي

انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم

ضربة معلم: المغرب رسميا بالاتحاد الإفريقي.. والملك يدق ساعة الحسم لإنهاء جمهورية الوهم | بوليتيك

ضربة معلم: المغرب رسميا بالاتحاد الإفريقي.. والملك يدق ساعة الحسم لإنهاء ''جمهورية الوهم''

بالفيديو.. التركي مراد يلدريم زوج المغرية إيمان الباني يقدم برنامجه الشهير من سيربح المليون | ثقافة و فنون

بالفيديو.. التركي مراد يلدريم زوج المغرية إيمان الباني يقدم برنامجه الشهير من سيربح المليون

بالصور.. أبيضار دارو ليها السحور وبغاو ليها العذابفي حياتها | ثقافة و فنون

بالصور.. أبيضار دارو ليها السحور وبغاو ليها '' العذاب''في حياتها

عاجل...رسميا.. الإتحاد الإفريقي يصوت بعودة المغرب بأغلبية قادة دول القارة السمراء | بوليتيك

عاجل...رسميا.. الإتحاد الإفريقي يصوت بعودة المغرب بأغلبية قادة دول القارة السمراء

حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك بالدار البيضاء

إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا | اقتصاد

إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم مغاربة

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 19:22 انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد كيبيك الكندية من بينهم مغاربة | دولي
انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم مغاربة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' الخاصة من مدينة كيبيك الكندية أن واحد من القتلى الذين قضوا في الهجوم المسلح الذي شهده مسجد يوم الأحد ، هو من جنسية مغربية ويتعلق الأمر بتاجر يملك محلا لبيع المواد الغذائية يدعى

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

كشفت مصادر "شوف تيفي" الخاصة من مدينة كيبيك الكندية أن واحد من القتلى الذين قضوا في الهجوم المسلح الذي شهده مسجد يوم الأحد ، هو من جنسية مغربية ويتعلق الأمر بتاجر يملك محلا لبيع المواد الغذائية يدعى قيد حياته عزالدين وهو اب لـ4 أطفال أكبرهم يبلغ 15 سنة، كما توفي في الحادث كذلك مواطنان جزائريان واحد منهما هو امام المسجد حسب ما شيع إضافة الى  مواطن يحمل الجنسية التونسية و موطنين من جنسية افريقية يعتنقان الدين الإسلامي.

و أضاف المصدر أن ثلاث مصابين آخرين يرقدون في مستشفى المدينة في وضع صحي حرج للغاية , فيما غادر الباقون المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وكان الأمن الكندي قد كشف في وقت سابق هوية منفذي الهجوم الدموي على مسجد في مدينة ''كيبيك'' هو مواطن كندي من نفس المدينة بالإضافة الى موطن مغربي يدرس رفقة المنفذ الثاني في جامعة ''laval'' الكندية, إثر هجوم مسلح استهدف مسجد المدينة أثناء تأدية مصليه صلاة العشاء.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كيبيك لكندية مسجد شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا | دولي

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا

عاجل..بعد الملهى الليلي..هجوم مسلح آخر على مطعم في اسطنبول.. وهذا هو عدد القتلى+صور | دولي

عاجل..بعد الملهى الليلي..هجوم مسلح آخر على مطعم في اسطنبول.. وهذا هو عدد القتلى+صور

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا | دولي

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا

ضد الأصول..شاب يقتل أمه و أخته و يفصل رأسيهما عن جسديهما بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | دولي

ضد الأصول..شاب يقتل أمه و أخته و يفصل رأسيهما عن جسديهما بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب الاتحاد الافريقي..سمعو للنشيد الوطني المغربي بعد عودة المغرب للاتحاد | تسجيلات صوتية
منذ 3 دقائق

من قلب الاتحاد الافريقي..سمعو للنشيد الوطني المغربي بعد عودة المغرب للاتحاد

خبر اليوم:عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانتصار تاريخي للدبلوماسية المغربية على أعداء الوحدة الترابية | خبر اليوم

خبر اليوم:عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانتصار تاريخي للدبلوماسية المغربية على أعداء الوحدة الترابية

دنيا بطمة تغضب الجميع برقصتها المثيرة في زفاف سعودي وهيا حالمل في شهرها 6!‎ | زووم

دنيا بطمة تغضب الجميع برقصتها المثيرة في زفاف سعودي وهيا حالمل في شهرها 6!‎

بالفيديو.. أمير علي ينقل تفاعل الجالية المغربية بأمريكا بعد اقصاء المنتخب المغربي من داخل مقهى | بــووز

بالفيديو.. أمير علي ينقل تفاعل الجالية المغربية بأمريكا بعد اقصاء المنتخب المغربي من داخل مقهى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد | بوليتيك
منذ 49 دقيقة

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من

إثيوبيا...أعداء المغرب يرضخون للديموقراطية ويقبلون عودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

إثيوبيا...أعداء المغرب يرضخون للديموقراطية ويقبلون عودة المغرب للإتحاد الإفريقي

انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد كيبيك الكندية من بينهم مغاربة | دولي

انفراد .. شوف تيفي تنفرد بكشف جنسيات الضحايا الذين قضوا في حادث مسجد ''كيبيك'' الكندية من بينهم

ضربة معلم: المغرب رسميا بالاتحاد الإفريقي.. والملك يدق ساعة الحسم لإنهاء جمهورية الوهم | بوليتيك

ضربة معلم: المغرب رسميا بالاتحاد الإفريقي.. والملك يدق ساعة الحسم لإنهاء ''جمهورية الوهم''

﻿ ﻿
اليوم 19:39 GMT

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.