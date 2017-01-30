بالصور.. أبيضار دارو ليها السحور وبغاو ليها '' العذاب''في حياتها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للمثيرة للجدل لبنى أبيضار بها طلاسم سحرية وبعض الخربشات الخرافية والشعوذة الخطيرة والمرعبة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للمثيرة للجدل لبنى أبيضار بها طلاسم سحرية وبعض الخربشات الخرافية والشعوذة الخطيرة والمرعبة.

ومن الكلمات التي أثارت انتباه الفايسبوكيين المغاربة بالطلاسم السحرية التي تم العثور عليها إلى جانب صور أبيضار كلمة ''العذاب''.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصور، حيث تباينت الآراء بين مصدق ومؤكد لصحتها وعن أسباب تعرض بطلة الزين اللي فيك لأعمال السحر والشعوذة، بينما اعتبر آخرون الأمر مجرد مزحة قام بها البعض باستخدام ''الفوتو شوب''.