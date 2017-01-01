عاجل...رسميا.. الإتحاد الإفريقي يصوت بعودة المغرب بأغلبية قادة دول القارة السمراء ﻿

رغم العراقيل الكبيرة لأعداء المغرب ووحدته الترابية، صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بعد جلسة نقاش حادة ومغلقة بعودة المغرب لحضن منظمة الوحدة الإفريقية.

شوف تيفي



رغم العراقيل الكبيرة لأعداء المغرب ووحدته الترابية، صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بعد جلسة نقاش حادة ومغلقة بعودة المغرب لحضن منظمة الوحدة الإفريقية.

وحسب المعطيات المتوفرة لحد اللحظة، فقد تم قبول المغرب رسميا كعضو بمنظمة الإتحاد الإفريقي ليصل عدد الدول المشكلة للإتحاد 55 دولة إفريقية.

وجاء قرار عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، بعد العراقيل التي وضعت من طرف رئيسة منظمة الإتحاد الافريقي سابقا ''دالاميني زوما''، وكذا التحالف المتكون من جنوب إفريقيا والجزائر الذين لم يدخروا جهدا في رفض عودة المغرب لحضن المنظمة التي كان من أهم مؤسسيها.

وتأتي عودة المغرب لحضن الاتحاد بعد إنسحابه منها منذ سنة 1984 بعد قبول عضوية البوليساريو، الأخيرة التي أصبح تواجدها بالاتحاد مسألة وقت فقط.





