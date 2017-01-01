حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك بالدار البيضاء ﻿

علم لدى السلطات المحلية بولاية الدار البيضاء، أن عناصر الدرك الملكي بالمدينة تمكنت، يوم الخميس الماضي، من حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك في مخزن غير مرخص له من قبل

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى السلطات المحلية بولاية الدار البيضاء، أن عناصر الدرك الملكي بالمدينة تمكنت، يوم الخميس الماضي، من حجز كمية مهمة من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك في مخزن غير مرخص له من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الكمية المحجوزة، المكونة من 479.616 قنينة مشروب غازي من علامات تجارية مختلفة، وضعت تحت مراقبة لجنة مختصة في انتظار إتلافها تبعا لقرار القضاء.

وأضافت أن التحقيق جار تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد وتوقيف كافة المتورطين.