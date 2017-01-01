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إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 18:04 إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا | اقتصاد
إنفراد..طائرة تفشل في الهبوط بمطار أكادير وعلى متنها 70 راكبا
علمت ''شوف تيفي'' أن طائرة قادمة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو مدينة أكادير، قد عجزت عن الهبوط على مدرج مطار المسيرة بأكادير على الساعة الثانية عشر ليلا بسبب سوء الأحوال الجوية.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن طائرة قادمة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء نحو مدينة أكادير، قد عجزت عن الهبوط على مدرج مطار المسيرة بأكادير على الساعة الثانية عشر ليلا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' الموثوقة، حادثة فشل الطائرة في الهبوط، ، حيث إضطرت الطائرة بعد الاقتراب من مدرج مطار أكادير بامتار من الإقلاع مجددا نحو مطار الدار البيضاء بعد تلقيها لمعلومات من مصلحة الأرصاد الجوية بوجود ضباب كثيف، مادفع بربان الطائرة إلى العودة مجددا نحو مدينة الدار البيضاء التي وصلتها الطائرة على الساعة الواحدة ليلا.
وقالت ذات المصادر، أن عائلات بعض الركاب الذين كانوا حاضرين، ربطوا ليلة امس إتصالات هاتفية بالمسؤولين عن المطار... لكن بعد ساعة عن موعد هبوط الطائرة بمدينة أكادير، ربطوا الإتصال بأقاربهم المتواجدين في الطائرة ليخبروهم بأنهم نيام في صالون الإستقبال بمطار محمد الخامس.
من جهة ثانية، أكد مسؤول بالخطوط الملكية المغربية خبر فشل الطائرة في الهبوط منتصف ليلة البارحة بمدرج مطار المسيرة بأكادير بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث صرح المسؤول بكون شركة الخطوط الملكية المغربية تكفلت بالركاب بعد فشل رحلتهم الأولى نحو مطار أكادير.
وأوضح ذات المصدر، أنه مباشرة بعد وصول الطائرة إلى مطار مدينة أكادير حوالي الساعة الثانية عشر ليلا، تلقى تعليمات من مصالح الأرصاد الجوية تفيذ بسوء الأحوال الجوية ووجود ضباب كثيف، ما دفع بربان الطائرة إلى العودة إلى مطار الدار البيضاء، حيث وصلت الطائرة وعلى متنها 70 راكبا إلى مدينة الدار البيضا، حيث تم التكلف بالركاب في المطار إلى حين تحسن الأحوال الجوية، وإستئناف الرحلة نحو مدينة أكادير التي وصلتها الطائرة حوالي الساعة الرابعة صباحا.


 

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