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عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 17:08 عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا | دولي
عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا
كشفت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، عن هوية منفذي الهجوم المسلح على مسجد بمدينة كيبيك، ويتعلق الأمر بكل من المغربي محمد خدير والكندي الكسندر بسونيت.

"شوف تيفي":

كشفت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، عن هوية منفذي الهجوم المسلح على مسجد بمدينة كيبيك، ويتعلق الأمر بكل من المغربي محمد خدير والكندي الكسندر بسونيت.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن منفذي الهجوم عمرهما 27 سنة، يدرسان بجامعة "لافال"، دون أن تشير إلى الأسباب التي دفعتهما إلى ارتكاب جريمتهما البشعة.

وأضافت ذات المصادر في كشفها عن تفاصيل هذه الهجوم الإرهابي، إلى أن الكندي سلّم نفسه للسلطات وأدلى باعترافاته، بينما تم القبض على المغربي يشتبه في كونه الشريك الذي دخل المسجد للاستطلاع قبل تنفيذ العملية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم المسلح، خلف مقتل مغربي وجزائريين وتونسي وآخر من أحد دول إفريقيا جنوب الصحراء.

 

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المغرب شوف تيفي المغربي الهجوم المسلح جامعة لافال الشريك

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