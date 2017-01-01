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خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ''تكريسات '' في البيضاء وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 16:40 خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تكريسات في البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ''تكريسات '' في البيضاء وها شنو وقع ليها
علمت ''شوف تيفي'' بأن زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تعرضت للسرقة السبت الماضي على يد أحد الأشخاص المعروفين بنشاطه الإجرامي بالبيضاء.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تعرضت للسرقة السبت الماضي على يد أحد الأشخاص المعروفين بنشاطه الإجرامي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن زوجة الرميد، كانت داخل سيارتها على مستوى تقاطع شارع الفداء وشارع 2 مارس بالبيضاء، وتفاجأت بشخص يخبرها بوجود عطل في عجلة سيارتها، قبل أن يقوم بسرقة هاتفها النقال.

وأضاف المصدر ذاته بأن زوجة القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، وفور فرار اللص من عين المكان، توجهت صوب دائرة أمنية وتقدمت بشكاية للمصالح الأمنية التي تمكنت من إيقاف اللص، وإعادة الهاتف لصاحبته.

وأوضح ذات المصدر بأن الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، أحالت الموقوف صباح اليوم الاثنين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزيرالعدل والحريات الإجرامي حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد

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