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بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 16:38 عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل | بوليتيك
عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل
كشفت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن الرسائل الجوابية ل 39 دولة إفريقية التي توصلت بها المفوضية الإفريقية رحبت بطلب المغرب العودة للمنظمة.

شوف تيفي - وكالات

كشفت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن الرسائل الجوابية ل 39 دولة إفريقية التي توصلت بها المفوضية الإفريقية رحبت بطلب المغرب العودة للمنظمة.

وقالت ذات المصادر، أن فرز الرسائل الجوابية لأعضاء المنظمة الإفريقية بالإجتماع المغلق الذي يجري في هذه اللحظات، أبان عن قبول 39 دولة إفريقية إلى حد الآن لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي من مجموع 54 دولة المشكلة للاتحاد .

هذا، وسبق لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ومسؤولين بارزين في مفوضية الإتحاد الإفريقي، أن أكدوا في تصريحات صحفية، أن حوالي 42 دولة إقريقية قبلت الطلب الذي تقدم به المغرب والقاضي بالعودة إلى الإتحاد الإفريقي.

ويتدارس قادة الزعماء الأفارقة في هذه اللحظات داخل جلسة مغلقة طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي، رغم المعارضة والعراقيل التي تضعها بعض الدول ضد الطلب المغربي خاصة جنوب إفريقيا والجزائر وأنغولا خوفا على جبهة البوليساريو من الزوال.

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