إثيوبيا...إزاحة ''زوما نكوزا'' وتعويضها بالتشادي ''موسى فكي'' رئيسا للمفوضية الإفريقية ﻿

أعلن قبل قليل، عن إنتخاب التشادي موسى فكي، رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، خلفا للجنوب الإفريقية زمانا دالاميني نكوزا المعرقل الأول لمبادرة المغرب العودة للإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي- وكالات



أعلن قبل قليل، عن إنتخاب التشادي موسى فكي، رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، خلفا للجنوب الإفريقية زمانا دالاميني نكوزا المعرقل الأول لمبادرة المغرب العودة للإتحاد الإفريقي.

ويشغل التشادي موسى فكي منصب وزير الخارجية لبلده، حيث جاء فوزه بمنصب رئيس المفوضية الإفريقية بعد منافسة لخمس مرشحين تتقدمهم وزيرة خارجية كينيا، أمينة محمد، والبوتساوني بيلونومي فينسون مواتوا ووزير غينيا الاستوائية أغابيتو أمبا موكي، والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.

ويأتي فوز التشادي موسى فكي الذي تربطه علاقات جيدة مع المملكة المغربية مباشرة بعد اختيار الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيسا للاتحاد.