جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي ﻿

قامت الفنانة المغربية ''جنات مهيد'' أمس الأحد بطرح عملهما المشترك “ماما أفريكا” و هو عمل غنائي يحتفي بالعودة المغربية إلى كنف أسرة الاتحاد الإفريقي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

قامت الفنانة المغربية "جنات مهيد" أمس الأحد بطرح عملهما المشترك “ماما أفريكا” و هو عمل غنائي يحتفي بالعودة المغربية إلى كنف أسرة الاتحاد الإفريقي.

العمل الفني المشترك الجديدة هو من من كلمات النجم "مصعب العنزي" وتوزيع وميكساج "محمد رشيد علي" والمبدع "دي جي فان"، فيما تكلف "رضوان الديري" بتلحين هذا العمل الذي أخرجه "فيصل لحليمي.

“ماما أفريكا” ,عمل فني يحتفل بعودة المغرب الى أكبر مؤسسة افريقية ,وهو تفاعل فني مع هذه الخطوة التاريخية في مسار علاقات المغرب بمحيطه الإفريقي.

وكانت النجمة "جنات مهيد"، قد تعاملت في وقت سابق مع النجم "مصعب العنزي" في الملحمة الوطنية “المغرب المشرق” الذي قدمت قبل سنتين بمناسبة عيد العرش، و التي شهدت مشاركة عدد كبير الفنانين المغاربة.