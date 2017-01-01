 جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا | دولي

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تكريسات في البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ''تكريسات '' في البيضاء وها شنو وقع ليها

عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل | بوليتيك

عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل

إثيوبيا...إزاحة زوما نكوزا وتعويضها بالتشادي موسى فكي رئيسا للمفوضية الإفريقية | بوليتيك

إثيوبيا...إزاحة ''زوما نكوزا'' وتعويضها بالتشادي ''موسى فكي'' رئيسا للمفوضية الإفريقية

جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون

جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي

قصة غريبة: داعية معروف مات وخْلا 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا | منوعات

قصة غريبة: داعية معروف مات وخْلا 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا

عاجل..بعد الملهى الليلي..هجوم مسلح آخر على مطعم في اسطنبول.. وهذا هو عدد القتلى+صور | دولي

عاجل..بعد الملهى الليلي..هجوم مسلح آخر على مطعم في اسطنبول.. وهذا هو عدد القتلى+صور

عاجل.. بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل.. بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي

الرئيس السينغالي:المغرب سيكون العضو 55 في الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

الرئيس السينغالي:المغرب سيكون العضو 55 في الإتحاد الإفريقي

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 16:13 جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون
جنات تغني للمغرب بعد عودته لأحضان الاتحاد الافريقي
قامت الفنانة المغربية ''جنات مهيد'' أمس الأحد بطرح عملهما المشترك “ماما أفريكا” و هو عمل غنائي يحتفي بالعودة المغربية إلى كنف أسرة الاتحاد الإفريقي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

قامت الفنانة المغربية "جنات مهيد" أمس الأحد بطرح عملهما المشترك “ماما أفريكا” و هو عمل غنائي يحتفي بالعودة المغربية إلى كنف أسرة الاتحاد الإفريقي.

العمل الفني المشترك الجديدة هو من من كلمات النجم "مصعب العنزي" وتوزيع وميكساج "محمد رشيد علي" والمبدع "دي جي فان"، فيما تكلف "رضوان الديري" بتلحين هذا العمل الذي أخرجه "فيصل لحليمي.

“ماما أفريكا” ,عمل فني يحتفل بعودة المغرب الى أكبر مؤسسة افريقية ,وهو تفاعل فني مع هذه الخطوة التاريخية في مسار علاقات المغرب بمحيطه الإفريقي.
وكانت النجمة "جنات مهيد"، قد تعاملت في وقت سابق مع النجم "مصعب العنزي" في الملحمة الوطنية “المغرب المشرق” الذي قدمت قبل سنتين بمناسبة عيد العرش، و التي شهدت مشاركة عدد كبير الفنانين المغاربة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جنات مهيد جنات مهيد تو فان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:كيم كارديشيان تخلق أزمة بالإمارات بخصوص العادات و التقاليد و ها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل:كيم كارديشيان تخلق أزمة بالإمارات بخصوص العادات و التقاليد و ها شنو وقع

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء | ثقافة و فنون

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء

مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر

بالفيديو.. أمير علي يعزف النشيد الوطني بالكمان قبل موقعة مصر | ثقافة و فنون

بالفيديو.. أمير علي يعزف النشيد الوطني بالكمان قبل موقعة مصر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مواطن تونسي لشوف تيفي:بفضل الملك محمد السادس المغرب بلد مميز في كل المجالات و الاتحاد الافريقي هو مكانو الطبيعي | بــووز
منذ 30 دقيقة

مواطن تونسي لشوف تيفي:بفضل الملك محمد السادس المغرب بلد مميز في كل المجالات و الاتحاد الافريقي هو مكانو الطبيعي

شوفو كيفاش تفاعلو الفاسيين مع الإقصاء ديال المنتخب المغربي بعيساوة و الزغاريت | بــووز

شوفو كيفاش تفاعلو الفاسيين مع الإقصاء ديال المنتخب المغربي بعيساوة و الزغاريت

فمغرب2017..مازالين الناس كيبُولو فالشوارع..شوفو الفيديو | بــووز

فمغرب2017..مازالين الناس ''كيبُولو'' فالشوارع..شوفو الفيديو

بالفيديو..هيستيرية الصحفي المصري الشهيرعمرو أديب مباشرة بعد تسجيل مصر هدف الفوز على المغرب | قنوات أخرى

بالفيديو..هيستيرية الصحفي المصري الشهيرعمرو أديب مباشرة بعد تسجيل مصر هدف الفوز على المغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا | دولي
منذ 12 دقيقة

عاجل وبالصور ..هذه هي صور المغربي والكندي منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكندا وجنسيات الضحايا

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تكريسات في البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير.. زوجة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ''تكريسات '' في البيضاء وها شنو وقع ليها

عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل | بوليتيك

عاجل من إثيوبيا..المغرب قريب من ضمان عضوية الإتحاد الإفريقي رسميا رغم العراقيل

إثيوبيا...إزاحة زوما نكوزا وتعويضها بالتشادي موسى فكي رئيسا للمفوضية الإفريقية | بوليتيك

إثيوبيا...إزاحة ''زوما نكوزا'' وتعويضها بالتشادي ''موسى فكي'' رئيسا للمفوضية الإفريقية

﻿ ﻿
اليوم 14:04 GMT

عاجل ومؤلم..سيناريو اسطنبول يتكرر:أحد ضحايا الهجوم المسلح على مسجد في كندا مغربي..وهذه هي هويته

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.