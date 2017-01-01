قصة غريبة: داعية معروف مات وخْلا 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا ﻿

عن عمر يناهز 93 عاما، توفي واعظ نيجيري، نهاية هذا الأسببوع تاركا وراءه أكثر من 86 أرملة، بعد معاناة قصيرة مع المرض،حسب ما كشفته صحيفة ''ذي تايمز'' البريطانية.

شوف تيفي: وكالات

عن عمر يناهز 93 عاما، توفي واعظ نيجيري، نهاية هذا الأسببوع تاركا وراءه أكثر من 86 أرملة، بعد معاناة قصيرة مع المرض،حسب ما كشفته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وكان المعلم السابق والخطيب يعيش حياته سرا مع كل زوجاته في النيجر، قبل أن يخرج إلى العلن ويظهر في الصحافة عام 2008.

وكان ماصابا يقول: "شخص عادي لا يمكنه أن يتزوج 86 امرأة، ولكن أنا استطعت بفضل الله".

وفي 2008، ألقي القبض على الداعية النيجيري بسبب تعدد زوجاته، حيث يبيح الدين الإسلامي الزواج بأربع نساء فقط، إلا أنه بيلو ماصابا كان لا يرى ثمة خطأ في الزواج بعدد أكبر وفق تفسيره الشخصي للدين.