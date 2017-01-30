عاجل..بعد الملهى الليلي..هجوم مسلح آخر على مطعم في اسطنبول.. وهذا هو عدد القتلى+صور ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هجوم مسلح داخل مطعم بمدينة اسطنبول بتركيا، ما خلف مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قبل قليل من يومه الاثنين، عن وقوع هجوم مسلح داخل مطعم بمدينة اسطنبول بتركيا، ما خلف مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، بأن الهجوم لا علاقة له بهجوم إرهابي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، حيث أطلق منفذ الهجوم النار على شخص اعتقد بأنه قاتل والده منذ 12 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة التركية، تمكنت من إيقاف المتورط في هذا الهجوم.