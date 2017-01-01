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عاجل.. بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 15:33 عاجل.. بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي | بوليتيك
عاجل.. بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي
كشف موقع قناة ''فرانس 24''، قبل قليل من يومه الاثنين، نقلا عن موفدها بأديس أبابا، بأن القادة الأفارقة عينوا عبد العزيز بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي.

"شوف تيفي"

 كشف موقع قناة "فرانس 24"، قبل قليل من يومه الاثنين، نقلا عن موفدها بأديس أبابا، بأن القادة الأفارقة عينوا عبد العزيز بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي.


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الغيني ألفا كوندي، انتخب اليوم الاثنين بأديس أبابا، رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي برسم سنة 2017 خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو.

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