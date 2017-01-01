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الرئيس السينغالي:المغرب سيكون العضو 55 في الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 15:21 الرئيس السينغالي:المغرب سيكون العضو 55 في الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
الرئيس السينغالي:المغرب سيكون العضو 55 في الإتحاد الإفريقي
جدد الرئيس السينغالي ماكي سال دعم بلاده لعودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي و هو إجراء يقول الرئيس أنه “لا ينبغي أن يكون محل نقاش.”

شوف تيفي -وكالات

جدد الرئيس السينغالي ماكي سال دعم بلاده لعودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي و هو إجراء يقول الرئيس أنه “لا ينبغي أن يكون محل نقاش.”

وأفاد الرئيس السنغالي في تصريحه لوسائل الإعلام بإثيوبيا، بأن " المغرب سيكون الدولة الخامسة و الخمسين العضو في الاتحاد الإفريقي” يضيف الرئيس السنغالي، تعقيبا على طلب عودة المملكة المغربية إلى أحضان المنظمة القارية.

وأكد ماكي سال في مقابلة مع الصحافة بأن " القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي يقول : “كل بلد إفريقي يلتزم باحترام الميثاق المعترف به من قبل أغلبية الدول يتم قبوله في الاتحاد الإفريقي.”

وجدير بالذكر أن المغرب خرج من منظمة الوحدة الإفريقي التي أصبحت تسمى الاتحاد الإفريقي في 12 نونبر1984 خلال القمة 20 المنعقدة في أديس أبابا ، معترضا على قبول مايسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من قبل البوليساريو و المدعومة من قبل الجزائر.

وقبل عشرة أيام من انعقاد القمة نصف السنوية للمنظمة الإفريقية في أديس أبابا ، وقع المغرب في 20 يناير الماضي، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. و تم تبني مشروع القانون بالاجماع من قبل البرلمان و من ثم من قبل المجلس الاستشاري.

وتنعقد في هذه اللحظات جلسة مغلقة ثانية لزعماء قادة الإتحاد الإفريقي في الدورة 28، للبث في طلب المغرب العودة للمنظمة الإفريقية، والحسم في الأسماء المرشحة لقيادة المنظمة.

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