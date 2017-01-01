إثيوبيا...إنتهاء الإجتماع المغلق لقادة الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب للإتحاد القاري ﻿

إنتهت قبل قليل أشغال الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء في منظمة الإتحاد الإفريقي، التي إنطلقت صباح اليوم، للتدارس في إنتخاب المناصب العليا للاتحاد ، وكذا مناقشة طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد

شوف تيفي



إنتهت قبل قليل أشغال الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء في منظمة الإتحاد الإفريقي، التي إنطلقت صباح اليوم، للتدارس في إنتخاب المناصب العليا للاتحاد ، وكذا مناقشة طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وأفادت أغلب التقارير الإعلامية القادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي سيحسم في جلسة علنية بعد قليل، حيث إنطلقت في هذه اللحظات جلسة ثانية بحضور وسائل الإعلام لتدارس طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي.

وأضافت ذات المصادر، أن الساعات القليلة المقبلة، ستحسم في مآل الطلب الذي قدمه المغرب للعودة للإتحاد الإفريقي، بعد إستكمال جميع الوثائق القانونية الواجب الإدلاء بها للعودة للمنظمة، وسط عراقيل وتحركات دبلوماسية مكثفة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب بإشراف مباشر من الجزائر وجنوب إفريقيا.