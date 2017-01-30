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بالصور..إلقاء القبض على أصغر و أخطرعصابة بالبيضاء..شوفو الجرائم الخطيرة اللي ارتاكبو بالأسلحة

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 14:48 بالصور..إلقاء القبض على أصغر و أخطرعصابة بالبيضاء..شوفو الجرائم الخطيرة اللي ارتاكبو بالأسلحة | حوادث و حقوق
بالصور..إلقاء القبض على أصغر و أخطرعصابة بالبيضاء..شوفو الجرائم الخطيرة اللي ارتاكبو بالأسلحة
علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان، تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة مكونة من مجموعة من القاصرين، على مستوى درب السطان،عقب تورطهم في تنفيذ العديد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان، تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة مكونة من مجموعة من القاصرين، على مستوى درب السطان،عقب تورطهم في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، وفور توصله بمجموعة من الشكايات من الضحايا، قامت بفتح تحقيق مكنها من إيقاف عصابة الجانحين المكونة من 8 قاصرين من مواليد 2011 و 2003 و 2004، والذين تورطوا في سرقة العديد من الدراجات النارية، بالإضافة إلى سرقة محل تجاري.

وأضاف المصدر ذاته بأن أفراد هذه العصابة الخطيرة المكونة من الملقبين بـ "الشينوي" و"المانيا" والقريشي" و "نأنأ" والأخوين "الحمامصي"، اعترضوا سبيل العديد من الضحايا وقاموا قبل سرقتهم بتوجيه طعنات لهم بواسطة السلاح الأبيض، موضحا بأن المصالح الأمنية حجزت لدى المعنيين بالأمر 13 دراجة نارية مسروقة.

وأكد ذات المصدر بأن الشرطة القضائية، أحالت أمس الأحد، الموقوفين على الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف،وذلك من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم ويتعلق الأمر بالضرب والجرح والسرقة وتكوين عصابة.

عصابة بالبيضاء

عصابة بالبيضاء

عصابة بالبيضاء

عصابة بالبيضاء

عصابة بالبيضاء

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحايا الشكايات القريشي السرقة الجانحين عصابة إجرامية العصابة الشينوي

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