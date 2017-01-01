مشرمل تصور بالأسلحة البيضاء وحطْها في الفايسبوك بفاس.. وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت عناصر الشرطة الولاية لأمن فاس من إلقاء القبض على شخص ظهر في صور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، وهو يحمل أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الشرطة الولاية لأمن فاس من إلقاء القبض على شخص ظهر في صور نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وهو يحمل أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.



وحسب مصدر خاص لـ "شوف تيفي" فإن المشتبه به من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب و الجرح والسرقة الموصوفة وبناء على أبحاث تقنية أجراها المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية حول مصدر تلك الصور قبل أن يتم تحديد هوية المعني بالأمر، حيث تم العثور على عدد من الصور متحوزاً لأسلحة بيضاء بذاكرة الهاتف النقال.



وأضاف المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، تم وضعه تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحت.