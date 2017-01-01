عاجل ومؤلم..سيناريو اسطنبول يتكرر:أحد ضحايا الهجوم المسلح على مسجد في كندا مغربي..وهذه هي هويته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مغربيا، قٌتل في الهجوم المسلح على مسجد المركز الثقافي الإسلامي بكيبك كندا بعد صلاة العشاء، والذي سقط خلاله 6 قتلى.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مغربيا، قٌتل في الهجوم المسلح على مسجد المركز الثقافي الإسلامي بكيبك كندا بعد صلاة العشاء، والذي سقط خلاله 6 قتلى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بالمغربي المسمى قيد حياته "عز الدين.س"، موضحا بأن الحادث تسبب في حزن كبير لعائلة الراحل داخل أرض الوطن.

وكان موقع النهار، قد كشف بأن أحد ضحايا هذا الهجوم المسلح مهندس جزائري الجنسية مقيم بكيبيك ويبلغ قيد حياته حوالي 41 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام كندية، كشفت بأن أحد منفذي الهجوم المسلح على مسجد بكيبيك هو مغربي يدرس بجامعة "لافال".