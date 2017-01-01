شوفو الحكرة:لص يسرق حقيبة سيدة مسنة في طنجة والمغاربة يطالبون باعتقاله+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله لص وهو يسرق حقيبة سيدة مسنة بالقوة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله لص وهو يسرق حقيبة سيدة مسنة بالقوة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بإحدى العمارات السكنية بمدينة طنجة، حيث استغل اللص حالة الخوف التي كانت عليها السيدة المسنة ليسرق حقيبتها اليدوية قبل أن يفر من المكان إلى وجهة غير معلومة.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة البوغاز بالتحرك وإيقافه وإنصاف السيدة التي وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، وهي تطالب اللص بعدم الاعتداء عليها قبل سرقته لحقيبتها اليدوية.