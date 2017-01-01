 مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة ﻿
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مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة

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مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 13:38 مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة
فيديو جد مؤلم، تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مدته دقيقتان، ظهر خلاله شاب في وضع صحي مزري، وهو يكشف عن تسبب مستشفى ''الغابة'' في قطع يديه.

"شوف تيفي"

فيديو جد مؤلم، تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مدته دقيقتان، ظهر خلاله شاب في وضع صحي مزري، وهو يكشف عن تسبب مستشفى "الغابة" في قطع يديه.

وظهر في الفيديو إلى جانب الشاب مجموعة من الأشخاص، الذين كشفوا بأن هذا الأخير، لم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة وتم إهماله بالمستشفى المذكور.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو المؤلم، حيث طالب العديد منهم المسؤولين عن قطاع الصحة بتمكين الشاب من الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة عمل بعض المستشفيات العمومية بالمغرب خاصة بعد ظهور العديد من الفيديوهات التي تعري الواقع المزري الذي يعيشه المواطن الراغب في الاستشفاء.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى الغابة اليد القطع الوضع الصحي الرعاية الطبية الواقع المستشفيات العمومية

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