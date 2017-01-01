عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي ﻿

كشفت تقارير إعلامية قبل قليل، عن اختيار القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا في دورتها المنعقدة في هذه الأثناء، رئيس غينيا ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة لمدة سنة.

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كشفت تقارير إعلامية قبل قليل، عن اختيار القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا في دورتها المنعقدة في هذه الأثناء، رئيس غينيا ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة لمدة سنة.

وحسب ذات المصادر، فقد قام الرئيس التشادي إدريس ديبي رئيس الدورة المنقضية بتسليم مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي للرئيس ألفا كوندي وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الأفريقية.

ويعتبر رئيس غينيا ألفا كوندي من بين أهم الحلفاء للمغرب الذين أعلنوا بشكل صريح موافقتهم الكلية بعودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي.