 عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم

عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار | بوليتيك

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار

عاجل:كيم كارديشيان تخلق أزمة بالإمارات بخصوص العادات و التقاليد و ها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل:كيم كارديشيان تخلق أزمة بالإمارات بخصوص العادات و التقاليد و ها شنو وقع

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا | دولي

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا

ضد الأصول..شاب يقتل أمه و أخته و يفصل رأسيهما عن جسديهما بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | دولي

ضد الأصول..شاب يقتل أمه و أخته و يفصل رأسيهما عن جسديهما بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

من جديد..بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

من جديد..بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على مسجد بكندا مغربي..وهذه هي التفاصيل المروعة بخصوص الهجوم | دولي

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على مسجد بكندا مغربي..وهذه هي التفاصيل المروعة بخصوص الهجوم

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 13:02 عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي
كشفت تقارير إعلامية قبل قليل، عن اختيار القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا في دورتها المنعقدة في هذه الأثناء، رئيس غينيا ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة لمدة سنة.

شوف تيفي

كشفت تقارير إعلامية قبل قليل، عن اختيار القادة الأفارقة خلال قمة أديس أبابا في دورتها المنعقدة في هذه الأثناء، رئيس غينيا ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة لمدة سنة.

وحسب ذات المصادر، فقد قام الرئيس التشادي إدريس ديبي رئيس الدورة المنقضية بتسليم مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي للرئيس ألفا كوندي وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الأفريقية.

ويعتبر رئيس غينيا ألفا كوندي من بين أهم الحلفاء للمغرب الذين أعلنوا بشكل صريح موافقتهم الكلية بعودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب إفريقيا إثيربيا كوندي الإتحاد الحليف شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار | بوليتيك

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار

من جديد..بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة | بوليتيك

من جديد..بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة

جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هيستيرية الصحفي المصري الشهيرعمرو أديب مباشرة بعد تسجيل مصر هدف الفوز على المغرب | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

بالفيديو..هيستيرية الصحفي المصري الشهيرعمرو أديب مباشرة بعد تسجيل مصر هدف الفوز على المغرب

نسولو الناس: شنو رأيكم في عودة المغرب للاتحاد الافريقي؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: شنو رأيكم في عودة المغرب للاتحاد الافريقي؟

بالفيديو.. أقوى تصريح من شاب مغربي بعد إقصاء المنتخب الوطني أمام الفراعنة | بــووز

بالفيديو.. أقوى تصريح من شاب مغربي بعد إقصاء المنتخب الوطني أمام الفراعنة

نكتة اليوم.. شوفو أشنو دار أب لوَلْدو الزيزون | نكتة اليوم

نكتة اليوم.. شوفو أشنو دار أب لوَلْدو ''الزيزون''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

مؤلم وبالفيديو.. شاب مغربي تقطعو ليه إيديه..وها شنو وقع ليه في مستشفى الغابة بالقنيطرة

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤكد أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم

عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

عاجل..وسار..صديق للمغرب يفوز برئاسة الإتحاد الإفريقي

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار | بوليتيك

موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.