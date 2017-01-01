 موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار ﻿
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موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 12:58 موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار | بوليتيك
موريتانيا تعتقل جنودا بالبوليساريو تسللوا إلى شمال البلاد دون إبلاغها بالقرار
أورد موقع ''زهرة شنقيط'' الموريتاني، أن أوامر عليا صدرت لقائد الجمارك بولاية ''نواذيبو'' شمال البلاد، بإعادة الأشخاص والسيارات الذين تسلمهم من جبهة البوليساريو السبت الماضي 28 يناير 2017 إلى المنطقة التى

شوف تيفي - وكالات

أورد موقع "زهرة شنقيط" الموريتاني، أن أوامر عليا صدرت لقائد الجمارك بولاية "نواذيبو" شمال البلاد، بإعادة الأشخاص والسيارات الذين تسلمهم من جبهة البوليساريو السبت الماضي 28 يناير 2017 إلى المنطقة التى كانوا يتمركزون فيها.

وقالت مصادر "زهرة شنقيط" إن قيادة جبهة البوليساريو، إستدعت رئيس كتيبتها بمنطقة الكركرات إلى تيندوف بعد الحادث الذي تم دون التشاور مع القيادة الموريتانية أو صدور قرار من قيادة البوليساريو.

وقالت مصادر مطلعة للموقع إن الحكومة الموريتانية علمت بالخبر عن طريق الإعلام وإنها لم تصدق في النهاية حصول عملية على حدودها الشمالية دون إبلاغها بالقرار.

ويأتى القرار فى وقت حرج بالنسبة لمجمل الأطراف الإقليمية، حيث تنعقد قمة "أديس بابا" لإعلان عودة المغرب لمكانه الطبيعي بمنظمة الإتحاد الإفريقي، ما يهدد تواجد البوليساريو في آخر منظمة دولية تعترف بدولتها الوهمية.

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