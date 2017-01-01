عاجل:كيم كارديشيان تخلق أزمة بالإمارات بخصوص العادات و التقاليد و ها شنو وقع ﻿

فتحت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقاً حول زيارة قامت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجمعية خيرية حكومية في دبي لرعاية الأطفال هذا الشهر وأشارت إلى أنها تخالف عادات وتقاليد

شوف تيفي:وكالات

فتحت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقاً حول زيارة قامت بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجمعية خيرية حكومية في دبي لرعاية الأطفال هذا الشهر وأشارت إلى أنها تخالف عادات وتقاليد الدولة.

وختمت كارداشيان زيارة قصيرة للإمارة الخليجية في مطلع الأسبوع بالتسوق في مركز تجاري ضخم.

من جانبها نقلت صحيفة الإمارات اليوم عن وفاء بن سليمان مديرة إدارة وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة تنمية المجتمع قولها إن زيارة كارداشيان لمركز راشد للمعاقين تمت دون الحصول على موافقة من الوزارة وأنها "ليس لديها أي هدف يمكن أن يستفيد منه الطلبة"