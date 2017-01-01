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مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 12:39 مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا | دولي
مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلو المغاربة مع الهجوم المسلح على مسجد في كندا
في جديد الهجوم المسلح على مسجد بكندا،ظهر مجموعة من المغاربة والعرب عبر مقطع فيديو، يتفاعلون مع اللحظات الأولى للهجوم الذي هز مدينة كيبيك الكندية.

"شوف تيفي"

في جديد الهجوم المسلح على مسجد بكندا،ظهر مجموعة من المغاربة والعرب عبر مقطع فيديو، يتفاعلون مع اللحظات الأولى للهجوم الذي هز مدينة كيبيك الكندية.

وكشف المغاربة والعرب المتفاعلون في الفيديو، عن هوية بعض المصابين في هذا الهجوم المسلح، بالإضافة إلى التأكيد على وقوع إطلاق نار أسفر عن مقتل بعض المصلين خلال أدائهم صلاة العشاء.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام كندية، كشفت بأن أحد منفذي الهجوم الذي أسقط 6 قتلى،هو من أصول مغربية يدرس بجامعة "لافال" بكيبيك.

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المغرب شوف تيفي المغاربة العرب مسجد كيبيك إطلاق نار الهجوم المسلح المصلين

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