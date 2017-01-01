ضد الأصول..شاب يقتل أمه و أخته و يفصل رأسيهما عن جسديهما بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم الإثنين،أن مدينة شلالة العذاورة بالمدية اهتزت ، الأحد 29 يناير ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم وابنتها، ارتكبها الابن البالغ من العمر 28 عاما.

شوف تيفي:وكالات

كشفت وسائل إعلام جزائرية اليوم الإثنين،أن مدينة شلالة العذاورة بالمدية اهتزت ، الأحد 29 يناير ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم وابنتها، ارتكبها الابن البالغ من العمر 28 عاما.

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم أقدم في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة السبت على قتل أمه التي تبلغ من العمر 54 عاما، وأخته التي تبلغ من العمر 23 عاما، مستعملا في ذلك سكينا من الحجم الكبير.

من جهتها أفادت صحيفة "الشعب" الجزائرية بأن الجاني قام بفصل رأسي الضحيتين عن جسديهما.

وقال موقع "النهار" الجزائري إنه بعدما أقدم الجاني على فعلته جلس أمام جثتي أمه وشقيقته وسط بركة من الدماء، حتى وصلت مصالح الأمن التي قامت باعتقاله للتحقيق معه.

ولا تزال أسباب هذه الجريمة غامضة حتى الآن.