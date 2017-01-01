من جديد..بن كيران يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن الأخير سيعقد لقاءات في نهاية الأسبوع الجاري مع زعماء الأحزاب الأربعة المعنية بالتواجد في الحكومة المقبلة.

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كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أن الأخير سيعقد لقاءات في نهاية الأسبوع الجاري مع زعماء الأحزاب الأربعة المعنية بالتواجد في الحكومة المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن بن كيران سيطلق جولة جديدة من المشاورات الحكومية مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بهدف الإعلان عن الأغلبية المشكلة للحكومة القادمة.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلافا لما يتداول إعلاميا بوجود قطيعة بين رئيس الحكومة المعين، وزعماء الاحزاب المذكورة، فبن كيران دائم التواصل هاتفيا مع الأحزاب المعنية، نظرا لتواجدهم ضمن التحالف الحكومي السابق، لكن دون تقدم ملموس في المشاورات، حيث مازال تواجد حزب الإتحاد الإشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة محط خلاف كبير بين بن كيران وزعماء الأحزاب الأخرى.

ويتوقع حسب ذات المصادر، أن يباشر بن كيران بعد يوم الأربعاء المقبل إتصالاته لتشكيل الحكومة، وسط تسريبات بلقاء مرتقب بين ين كيران ومستشارين للملك محمد السادس في الأيام القادمة، تضيف ذات المصادر.