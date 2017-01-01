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عاجل..منفذ الهجوم المسلح على مسجد بكندا مغربي..وهذه هي التفاصيل المروعة بخصوص الهجوم

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 11:48 عاجل..منفذ الهجوم المسلح على مسجد بكندا مغربي..وهذه هي التفاصيل المروعة بخصوص الهجوم | دولي
عاجل..منفذ الهجوم المسلح على مسجد بكندا مغربي..وهذه هي التفاصيل المروعة بخصوص الهجوم
كشف موقع '' radio-canada.ca'' الكندي نقلا عن مصدر أمني، بأن أحد منفذي الهجوم المسلح على مسجد في مدينة كيبيك هو مغربي يدرس رفقة المنفذ الثاني في جامعة ''laval''.

"شوف تيفي"

كشف موقع " radio-canada.ca" الكندي نقلا عن مصدر أمني، بأن أحد منفذي الهجوم المسلح على مسجد في مدينة كيبيك هو مغربي يدرس رفقة المنفذ الثاني في جامعة "laval".

وأوضح الموقع الكندي بأن شهود عيان، أكدوا بأن منفذي الهجوم كانا مقنعين، وقد دخلا إلى المسجد وهما يصرخان "الله أكبر"، ثم قاما بعد ذلك بإطلاق الرصاص على المصلين خلال صلاة العشاء بطريقة مروعة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأضاف الموقع بأن المنفذ الأول الذي لم يتم الكشف عن هويته، تمكنت الشرطة الكندية من إيقافه، بينما تم إيقاف المغربي بعد مطاردة طويلة.

 

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المغرب شوف تيفي الهجوم المسلح الرصاص جامعة كيبيك مغربي

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