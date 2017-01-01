 جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي ﻿
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جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 11:35 جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
جلسة مغلقة لرؤساء الدول الإفريقية لحسم عودة المغرب لمنظمة الإتحاد الإفريقي
إنطلقت منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المغربي، جلسة مغلقة لقادة الدول الإفريقية في إطار الدورة 28 للإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

شوف تيفي

إنطلقت منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المغربي، جلسة مغلقة لقادة الدول الإفريقية في إطار الدورة 28 للإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويتدارس القادة الأفارقة في هذه اللحظات في جلسة مغلقة، نقطتين أساسيتين، وهما إنتخاب مكتب جديد لمنظمة الإتحاد الإفريقي، وقبول الطلب المغربي بالعودة للاتحاد .

ومازال زعماء الدول الإفريقية يتداولون في الجلسة المغلقة التي إنطلقت مع الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي بأديس أبابا، حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المغربي، حيث ينتظر أن يحسم الزعماء الأفارقة النقطتين معا عبر اللجوء إلى التصويت، ما يعني بشكل مباشر عودة المغرب للاتحاد ، بعد إعلان 42 دولة إفريقية ترحيبها بعودة المغرب للاتحاد.

وكشفت تقارير إعلامية قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن وجود مؤامرات من قبل أعداء الوحدة الترابية للمغرب، هدفها الأساسي عرقلة عودة المغرب للاتحاد الذي أسسه مع كبار زعماء القارة .

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المغرب الاعداء الوحدة الترابية مغلقة الجلسة شوف تيفي

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