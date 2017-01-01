صادم وبالفيديو.. مغاربة حراكة خسر بيهم المركب وسط البحر..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم مدته دقيقتان، يُظهر العديد من المغاربة ''الحراكة'' وهم في حالة جد مزرية وسط البحر، عقب تعرض المركب الذي كانوا على متنه لعطل مفاجئ.

"شوف تيفي"



تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم مدته دقيقتان، يُظهر العديد من المغاربة "الحراكة" وهم في حالة جد مزرية وسط البحر، عقب تعرض المركب الذي كانوا على متنه لعطل مفاجئ.

وحسب مصادر من مدينة العرائش، فإن القارب خرج من شاطئ "القشلة" بالمدينة في اتجاه الشواطئ الإسبانية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل نتيجة تعرض القارب لعطل مفاجئ، وهو الأمر الذي أكده "الحراكة" في الفيديو، إذ صرح البعض منهم بالرغم من الحالة مزرية التي كانوا عليها بسبب دوار البحر، بأنهم حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، وهي المحاولة التي لن تتكرر نظرا للوضع الخطير والمأساوي الذي كانوا عليه.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير وخاصة أبناء مدينة العرائش الذين أكدوا بأن هذه الأخيرة، أصبحت تعاني التهميش ويعاني شبابها البطالة وقلة فرص العمل، وهو ما جعل معظمهم يفكر في الهجرة بطريقة غير شرعية دون الاكتراث بأن المغامرة قد تنتهي بفقدان حياتهم وسط البحر.