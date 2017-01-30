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مثير وبالصورة..فيصل القاسم يعلنها مدوية: بشار الأسد مصاب بمرض خطير ..وهذه هي حالته الصحية

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 10:58 مثير وبالصورة..فيصل القاسم يعلنها مدوية: بشار الأسد مصاب بمرض خطير ..وهذه هي حالته الصحية | دولي
مثير وبالصورة..فيصل القاسم يعلنها مدوية: بشار الأسد مصاب بمرض خطير ..وهذه هي حالته الصحية
نشر الإعلامي بشبكة الجزيرة فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك تدوينة مثيرة، كشف من خلالها بأن الرئيس السوري بشار الأسد مصاب بمرض خطير، وهو طريح الفراش.

"شوف تيفي"

نشر الإعلامي بشبكة الجزيرة فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك تدوينة مثيرة، كشف من خلالها بأن الرئيس السوري بشار الأسد مصاب بمرض خطير، وهو طريح الفراش.

وكتب صاحب برنامج الاتجاه الماكس في تدوينته " أحاول منذ أيام أن أتحرى مرض طاغية الشام بشار الأسد، وحصلت على معلومات متناقضة، وبالأمس توصلت إلى معلومات مؤكدة بنسبة تسعين بالمائة تؤكد بأنه تعرض لجلطة لهذا أتحداه يقول فيصل أن يظهر على شاشة التلفزيون. أما الآن فأستطيع أن أؤكد لكم حسب مصادري الخاصة جداً أن بشار الأسد طريح الفراش، لكنه ليس غائباً عن الوعي. ونسبة خطورة المرض حسب مصادري سبعون بالمائة. هل وصلته أخيراً رسالة السماء كي يتوقف عن ذبح الشعب السوري؟.. لا يهمنا إذا ظهر على التلفزيون أم لا، المهم أننا تأكدنا أنه كان فعلاً مريضاً حتى لو أظهروه على الشاشة".

وكانت تقارير إعلامية عالمية، كشفت خلال الأسبوع الماضي عن مرض بشار الأسد، وهو الأمر الذي وصفته وسائل إعلام قريبة من النظام السوري بالإشاعة.

 

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المغرب شوف تيفي بشار الأسد فيصل القاسم الحالة الصحية التدوينة الشعب السوري

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