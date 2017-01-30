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بالصورة..ها شنو قال للفيزازي للمغاربة اللي تفرجوا في المنتخب وما صلاوش صلاة العشاء

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 10:54 بالصورة..ها شنو قال للفيزازي للمغاربة اللي تفرجوا في المنتخب وما صلاوش صلاة العشاء | مجتمع
بالصورة..ها شنو قال للفيزازي للمغاربة اللي تفرجوا في المنتخب وما صلاوش صلاة العشاء
نشر الشيخ السلفي محمد الفيزازي على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة، أشار من خلالها إلى أن المنتخب المغربي خسر أمام المنتخب المصري، وخسر معه المغاربة الذين لم يصلوا صلاة العشاء نظرا لتزامنها مع

"شوف تيفي"

 نشر الشيخ السلفي محمد الفيزازي على حسابه الخاص بالفايسبوك، تدوينة، أشار من خلالها إلى أن المنتخب المغربي خسر أمام المنتخب المصري، وخسر معه المغاربة الذين لم يصلوا صلاة العشاء نظرا لتزامنها مع توقيت المباراة.

وكتب الفيزازي في تدوينته "لعب المغاربة ضد المصريين فخسر الذين لم يصلوا العشاء في المسجد"، وهو الأمر الذي تفاعل معه العديد من النشطاء بحسابه، حيث تباينت الآراء بين منتقد وهم كثر و بين معجب وإن كان عددهم قليل .

وطالب نشطاء آخرون الفيزازي بالفصل بين الرياضة والدين، موضحين بأن المغاربة لم يخسروا شيئا، فهناك من شاهد المباراة التي انهزم فيها المنتخب المغربي بشرف وخرج مرفوع الرأس وبأداء مرضي، وأدى في نفس الوقت صلاة العشاء.

 

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المغرب شوف تيفي الشيخ محمد الفيزازي المنتخب المصري

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