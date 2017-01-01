عاجل وبالفيديو..هجوم إرهابي مسلح على مسجد بكندا..وهذا عدد القتلى من المصلين ﻿

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء في اعتداء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه ''هجوم إرهابي على المسلمين''،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فتح مسلحون النار في مسجد بكيبيك أثناء صلاة العشاء في اعتداء قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "هجوم إرهابي على المسلمين"،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز ، اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة، قالت إنها اعتقلت اثنين من المشتبه بهم لكنها لم تقدم تفاصيل عن دوافع الهجوم.

وقال إمام المسجد محمد يانجوي إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار وذكر شاهد عيان أن ما يصل إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك.

وقالت كذلك كريستين كولومب المتحدثة باسم شرطة إقليم كيبيك للصحفيين "تأكد مقتل ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و70 سنة تقريبا ." وأضافت أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم وهناك 39 شخصا لم يلحق بهم أذى.