إنفلات أمني بمدينة إنزكان بسبب تناول ''القرقوبي'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ثلاثة أشخاص أقدموا صباح اليوم الأحد 29 يناير 2017 على تكسير العديد من السيارات المركونة بالشارع العام بحي أسايس بمدينة إنزكان.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن ثلاثة أشخاص أقدموا صباح اليوم الأحد 29 يناير 2017 على تكسير العديد من السيارات المركونة بالشارع العام بحي أسايس بمدينة إنزكان.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشبان الثلاثة الذين أحدثوا فوضى عارمة بالشارع العام وتكسير مجموعة من السيارات، كانوا في حالة تخدير تام بعد تناولهم لمواد ممنوعة.

وعبر العديد من المواطنين عن غضبهم من الواقعة نتيجة الإنتشار الكبير لبائعي الحبوب المهلوسة "القرقوبي"، حيث تم إخبار السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان، ليتم توقيف أحد المشتبه بهم بعد دورية أمنية تمشيطية لمكان وقوع الإنفلات الأمني.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف الذي وصف بالعقل المدبر للعملية ككل، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قصد استكمال البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، فيما البحث لازال جاريا قصد توقيف باقي العناصر المشاركة في هذه القضية .

وعاد ضعف التغطية وفشل الخطط الأمنية ليخيم من جديد على المنطقة الأمنية لإنزكان، أيام فقط بعد إعفاء رئيس المنطقة الأمنية السابق وإلحاقه بولاية أمن أكادير في أفق تعيين مسؤول جديد على المنطقة الأمنية، حيث يرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة تعيين رئيس جديد للمنطقة الأمنية لإنزكان.





