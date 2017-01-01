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فضيحة وبالفيديو..برنامج صدى الملاعب ينشر خريطة المغرب مبثورة من صحرائها والمغاربة يطالبون بمقاطعة قناة ''mbc''

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 05:42 فضيحة وبالفيديو..برنامج صدى الملاعب ينشر خريطة المغرب مبثورة من صحرائها والمغاربة يطالبون بمقاطعة قناة mbc | مجتمع
فضيحة وبالفيديو..برنامج صدى الملاعب ينشر خريطة المغرب مبثورة من صحرائها والمغاربة يطالبون بمقاطعة قناة ''mbc''
نشرت صفحة الفايسبوك الخاصة ببرنامج ''صدى الملاعب'' اليوم الأحد، مقطع فيديو في متابعتها لمباراة المنتخب المغربي والمصري، يظهر خريطة المغرب مبثورة من صحرائها.


"شوف تيفي"

نشرت صفحة الفايسبوك الخاصة ببرنامج "صدى الملاعب" اليوم الأحد، مقطع فيديو في متابعتها لمباراة المنتخب المغربي والمصري، يظهر خريطة المغرب مبثورة من صحرائها.

وفور نشر هذا الفيديو على صفحة أحد أشهر البرامج على قناة "mbc"، تفاعل المغاربة بشكل كبير، حيث قرر الجميع إطلاق حملة على الفايسبوك لمقاطعة البرنامج والقناة، في حين طالب آخرون القناة بالاعتذار الفوري للشعب المغربي وإزالة هذا الفيديو من صفحة البرنامج.

وكتب أحد النشطاء المغاربة في تعليقه على الفيديو "لايحق لك يا صاحب الفيديو أن تقوم ببثر أو تقطيع جزء من خريطة المغرب أنت تمس سيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية"، بينما كتب ناشط آخر " أطلب من المغاربة من طنجة إلى لكويرة إلغاء الإعجاب لهذه الصفحة ".

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