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مثير...''الخنزير البري '' يخرج ساكنة امنتانوت طلبا للحماية

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 05:40 مثير...الخنزير البري يخرج ساكنة امنتانوت طلبا للحماية | مجتمع
مثير...''الخنزير البري '' يخرج ساكنة امنتانوت طلبا للحماية
بعد الهجومات المتكررة للخنزير البري ضد ساكنة امنتانوت، والتي أضحت تهدد سلامتهم الجسدية آخرها إصابة شخص بشلل تام بعد تعرضه ل''نطحة'' خنزير بري، نظمت ساكنة المنطقة وقفة إحتجاجية للمطالبة بالحماية من

شوف تيفي


بعد الهجومات المتكررة للخنزير البري ضد ساكنة امنتانوت، والتي أضحت تهدد سلامتهم الجسدية آخرها إصابة شخص بشلل تام بعد تعرضه ل"نطحة" خنزير بري، نظمت ساكنة المنطقة وقفة إحتجاجية للمطالبة بالحماية من الخنزير.

وكشف السكان المحتجون لمراسل "شوف تيفي" أن المنطقة تعاني من هجوم الخنزير البري كل ليلة بسبب الغابات والتضاريس المشجعة على تكاثره، في ظل غياب كل انواع الحماية من هجوماتها الشيء الذي دفع بساكنة امنتانوت للخروج في وقفة احتجاجية منددة بما يحصل يوميا ومطالبة في نفس الوقت بالتدخل من الجهات المعنية لوضع حد لهجوم الخنزير البري على الساكنة ورفع الضرر والخوف الذي باتوا يعانون منه بشكل مستمر، خاصة وأن هذا الحيوان يتكاثر بشكل قوي في المنطقة مع غياب كل الوسائل لمحاربته.

وأكد أحد المحتجين في الوقفة التي نظموها، يوم أمس السبت تزامنا والسوق الأسبوعي، أن الخنزير البري يتوالد بشكل سريع بغابة"لامكو" القريبة من السكان ، حيث باتوا مهددين في أمن وسلامتهم خصوصا الدواوير المجاورة للغابة أثناء فترة الليل والصباح الباكر.

وأضاف ذات المتحدت، أن الخنزير أصبح العدو الأول للفلاحين والساكنة على حد سواء، حيث يتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية المعيشية التي هي عصب إقتصاد المنطقة، بالاضافة للعديد من الاصابات الجسدية التي لحقت بأفراد الساكنة، الشيء الذي دفع بهم الى رفع شكايتهم لعامل الاقليم قصد التدخل العاجل للتصدي لهذا الحيوان المفترس ومحاربتة خوفا على حياتهم.


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‫شوف تيفي

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الساكنة الخنزير إمنتانوت الحيوان المحاربة السلامة شوف تيفي

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